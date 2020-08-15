



Aynı dönemde geliri en fazla düşen diğer firmalar 43,9 milyar dolarla (yüzde 33,1) ABD'li ExxonMobil ve 30,3 milyar dolarla (yüzde 33) Fransız Total oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 43,1 dolar, son çeyrekte 43,5 dolar ve yılın tamamında 41,4 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl ortalama 49,5 dolara yükseleceği öngörülüyor.

