Bankaların gümüş gram fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip edenler piyasaların kapanış gününde güncel fiyatları merak ediyor. Ons gümüş haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Bu kapsamda özellikle cuma günü kapanış saatlerinden itibaren "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 15 Ağustos gram gümüş alış satış fiyatları... Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram, atom numarası 47'dir. Ergime noktası 961,9 °C, kaynama sıcaklığı 1950 °C, özgül ağırlığı ise 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğe sahiptir.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL) 6,37
GÜMÜŞ SATIŞ(TL) 6,38
ALTIN 1,950 DOLARDA, BRENT 45 DOLARDA
Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla 1,950 dolara yükselen altın bu düzeyde, Brent petrolün varil fiyatı da 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 45.87 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.19 düşüşle 42.55 dolar,
- altın yüzde 0.35 düşüşle 1,946.82 dolar,
- gümüş yüzde 2.60 düşüşle 26.77 dolar,
- bakır yüzde 2.56 düşüşle 6,270.00 dolar,
- platin yüzde 0.34 artışla 963.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 2,160.71 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,203 liraya yükseldi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|456,60
|456,80
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.009,00
|3.030,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,50
|420,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.941,00
|2.961,00
|2.973,00
|2.993,00
|Yarım Ziynet
|1.470,00
|1.480,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|735,00
|740,00
|743,00
|748,00
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 968 milyon 721 bin 34,86 lira, işlem miktarı ise 2.111,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 bin 691,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Gümüş nedir?
Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram, atom numarası 47'dir. Ergime noktası 961,9 °C, kaynama sıcaklığı 1950 °C, özgül ağırlığı ise 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğe sahiptir.
Doğada Gümüşün Bulunuşu
Eski zamanlarda gümüş, yer yüzünün bir çok yerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş; saf ya da daha çok altın, civa, bakır ve diğer metallerle bileşikler halinde bulunuyordu. Günümüzde en çok rastlanan gümüş filizleri; argentit (Ag2S) (AgCl) ve gümüş klorür olmaktadır. Arsenik veya antionla karışmış sülfür filizleri de bulunmaktadır.
Gümüş Üretimi
Gümüş, çeşitli yöntemlerle cevherden ayrıştırılmaktadır. En eski yöntemlerden biri, kurşunla karıştırma yöntemidir. Bu yöntemde gümüş cevherleri veya saf olmayan gümüş ürünleri kurşun veya kurşun filizleriyle bir ocakta ergitilir ve gümüş-kurşun ayrıştıma işlemi yapılır.
Diğer yöntem ise amalgama metodudur. Çamur gibi yapılan gümüş cevherleri, civa ve tuz ile muamele edilerek element olarak gümüş elde edilir. Bu yöntemlerden başka, siyanat yöntemi gibi başka gümüş elde etme yöntemleri de geliştirilmeye devam etmiştir. Türkiye'de gümüş üretimi Kütahya iline bağlı Gümüşköy'de yapılmaktadır.