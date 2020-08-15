Hükümetin aldığı önlemlerle pandemi krizini en hızlı atlatan ülkelerin başında yer alan Türkiye'de toparlanma her geçen gün belirginleşiyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte güven endeksleri, konut-otomobil satışları, PMI verilerinin ardından sanayi üretimi de beklentilerin üzerinde yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 17.6 ile piyasa beklentisi olan 4.7'nin çok üstünde arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17.6'lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

CİROLAR ARTTI

Toparlanmanın güçlendiğine ilişkin diğer bir veri de ciro endekslerinden geldi. Toplam ciro endeksi, haziranda yüzde 10.4 arttı. Endeks 216.2 ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BAĞIMSIZLIĞIN BEDELİ VAR

Hafta içerisinde yaptığı "Ekonomide milli bağımsız mücadelesi veriyoruz" açıklamasına tüm Türkiye'den destek alan Bakan Albayrak, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı. Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli olduğuna işaret eden Albayrak, "Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.