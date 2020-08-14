Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) hazırlıklarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli hangi taleplerin masada görüşüleceğini merak etmeye başladı. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin masaya gelip karara bağlanmasını istiyor. Peki, hangi talepler görüşülecek? İşte gündemde yer alan o maddeler...
5 TALEP GÜNDEME GELİYOR
Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.
Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.
İşte emeklilerin KPDK'da ele alınıp sonuçlandırılmasını istediği talepler:
5 TALEP VAR
■ Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
■ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
■ Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
428 TL AİLE YARDIMI
Talepler hayata geçerse memurlara verilen aile yardımından emekliler de yararlanacak. Çalışmayan eş için 351,09, 6 yaş üstü çocuk için 38,62 lira ödenecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.