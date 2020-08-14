Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) hazırlıklarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli hangi taleplerin masada görüşüleceğini merak etmeye başladı. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin masaya gelip karara bağlanmasını istiyor. Peki, hangi talepler görüşülecek? İşte gündemde yer alan o maddeler...

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.