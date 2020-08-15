En ucuz sıfır otomobiller ve marka modeller hangisi? 2020 Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!

NISSAN 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Micra 1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia Ağustos ayı fiyatı 151.300

Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia Ağustos ayı fiyatı 240.100

X-Trail 1.3 DIG-T 160 DCT Design Pack Ağustos ayı fiyatı 309.300

Navara 2.3 dCi 163 4x4 Visia Ağustos ayı fiyatı 221.900

OPEL 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Ağustos ayı fiyatı 139.900

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 137.900

Opel Astra 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus Ağustos ayı fiyatı 155.900

1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 185.900

1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 180.500

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 182.300

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 189.400

Granland x 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ağustos ayı fiyatı 232.800

1.5 Dizel MT-6 130 HP Innovation Ağustos ayı fiyatı 254.100

Opel İnsignia 1.6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 299.900

1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 265.500

1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 150.200

Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.

Araba Alırken Erkekler Çocuklarına Kadınlar İse Eşlerine Sormaktadır

Sıfır araba alanların tercihlerini etkileyen etkenlerde araştırma konusu olup araştırılmış. Araştırmalara göre kadınlar araba alırken eşlerine soruyor. Erkeklerin araba tercihlerinde ise çocuklarının seçimleri etkin oluyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise; sıfır araba alan her 2 kişiden biri aksesuar satın almıyor. Aksesuar alanların ise; yüzde 26'sı boya koruma, yüzde 17'si orijinal aksesuar ve yüzde 9'u oto kuaför satın alıyor.

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