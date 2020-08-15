KPSS tercihleri ile bekçi alımı tarihi ve genel şartları hakkında araştırmalar internette devam ediyor. 2020 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak.2020 bekçi alımları başvuru tarihlerini takip ederek bekçi olmak isteyenler tarihler açıklandıktan sonra başvuru yapmak istiyor. Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir araştıranlar can kulağı ile gelecek haberi bekliyor. Pandemi döneminden dolayı bekçi alımları durdurulmuştu, 2020 bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımları başvuru formu yayınlandı mı?
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.
Açıklamanın ardından binlerce aday 2020 bekçilik alımıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 bekçi alımına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Soylu, "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz." dedi.
2 BİN KİŞİLİK YEDEK BEKÇİ ALIMI BEKLENİYOR!
Adayların, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve mahalle bekçilerinde yedek bekçi alımı kontenjanından alınması konusunda İçişleri Bakanlığından talepleri vardı. Bakan Soylu'nun bu konudaki açıklaması bekçi alımlarında yedek kontenjandan istihdam olmayacağı anlamına geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2020 yılında 10.000 kişilik kontenjanı ayrılacağı ifade edilmişti. Bunların 8.000 kişisi başvurularının tamamlanıp istihdamı sağlandı. Kalan 2000 kontenjan için ne zaman alım yapılacağı merak konusu oldu.
BEKÇİ ALIMI 2020 ŞARTLARI NEDİR?
Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlandı;
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi.
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL
Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?
Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.
BEKÇİ MAAŞLARINA EK OLARAK VERİLEN ÜCRETLER NELERDİR?
Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.
Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması bekelencek.
2020 yılında bekçi alım şartlarının yine eski şartlarla aynı olması bekleniyor fakat koronavirüs salgınının ardından 2020 bekçi alım şartlarına yeni bir güncelleme gelebilir.
2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI?
2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,
Askerliğini yapmış,
Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.
BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR?
Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.
BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI
Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.
Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı. Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.
BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU
Bekçi alımı başvuru şartlarında hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istendi.