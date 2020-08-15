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    • 15.08.2020 19:12
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    yla teknoloji ürünlerinde indirim! 'ta hafta sonu hangi ürünler var?

    15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu ile bu hafta sonu raflarda yer alan ürünlerin fiyatları belli oldu. Alışveriş yapacak olanlar ise ürünlerin fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. ŞOK'ta yarından itibaren Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Everest Klavye Mouse Set, Everest 7" Tablet ve Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası dikkatleri şimdiden üzerine çekti. İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları

    ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerde indirim!

    ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğunda bugün özellikle teknoloji ürünlerindeki fırsatlar insanların ilgisini çekti. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Everest 7" Tablet, Everest Klavye Mouse Set, Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Philips 10.000 mAH Powerbank, S-link 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek ve Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu ürünleri fiyat etiketiyle merak konusu oldu. İşte ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
    • USb 2.0

    Çocuk 3'lü Patik Çorap
    • 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
    • Pamuklu

    Kız Çocuk Elbise
    • 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
    • %95 Pamuk %5 Likra

    Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
    • 50 m

    Klavye Mouse Set

    • 106 Tuş
    • 150 cm kablo uzunluğu
    • 800 dpi mouse

    10.000 mAH Powerbank
    • Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
    • Akıllı Şarj Desteği
    • İnce tasarım

    Everest 7'' Tablet

    • Android 9.0
    • 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
    • 1 gb Ram
    • Wifi
    • Bleutooth 4.0
    • Çift Kamera
    • Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
    • 7 inç 1024x600 Ips Ekran
    • 2100 mAH
    Haberler Ekonomi ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğuyla teknoloji ürünlerinde indirim! ŞOK'ta hafta sonu hangi ürünler var?
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