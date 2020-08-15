ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğunda bugün özellikle teknoloji ürünlerindeki fırsatlar insanların ilgisini çekti. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Everest 7" Tablet, Everest Klavye Mouse Set, Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Philips 10.000 mAH Powerbank, S-link 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek ve Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu ürünleri fiyat etiketiyle merak konusu oldu. İşte ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
• USb 2.0
Çocuk 3'lü Patik Çorap
• 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
• Pamuklu
Kız Çocuk Elbise
• 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
• %95 Pamuk %5 Likra
Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
• 50 m
Klavye Mouse Set
• 106 Tuş
• 150 cm kablo uzunluğu
• 800 dpi mouse
10.000 mAH Powerbank
• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım
Everest 7'' Tablet
• Android 9.0
• 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
• 1 gb Ram
• Wifi
• Bleutooth 4.0
• Çift Kamera
• Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
• 7 inç 1024x600 Ips Ekran
• 2100 mAH