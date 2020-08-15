Çekiliş yok kura yok! Düşük peşinatla uygun fiyatlı daire fırsatı geldi

TOKİ'den kura ve çekiliş olmadan daire alma fırsatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunuyor. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Bu haberimizde siz okuyucularımız kurum tarafından yayımlanan tüm yeni ilanları derledik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EYÜPSULTAN'DA KONUT VE YOL ALANLARI SATIŞA SUNULDU
Satışa çıkarılacak ve kiralanacak arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, tarım ve çorak arsalar, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar alanı niteliğine sahip.
İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar satışa sunuldu.
Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı.
İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar satışa sunuldu.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI VAR?
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
Ayrıca alıcılar, İstanbul'da satışa sunulan konutlara %25, %40, %50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.
HANGİ İLLERDE İŞ YERİ SATIŞI VAR?
Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
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