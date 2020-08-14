TOKİ dar gelirli, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için konut müjdeleri sunmaya devam ediyor. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik ilanlar yakından takip ediliyor. Satışa sunduğu alt gelir grubu projeleri ile dar gelirli aileler ve hiç evi olmayan asgari ücretli çalışanlar ile emeklilere özel fırsatlar sunan TOKİ açık satış ilanları ile de çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor.