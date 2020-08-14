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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 08:39
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    • 23.08.2020 09:17
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    Asgari ücretli, dar gelirli, ev sahibi olmak için büyük fırsat!

    , dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlar üretmeye devam ediyor. 2020 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin listesi resmi internet sitesinde açıklandı. Kurum tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor.

    Asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma müjdesi!

    TOKİ dar gelirli, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için konut müjdeleri sunmaya devam ediyor. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik ilanlar yakından takip ediliyor. Satışa sunduğu alt gelir grubu projeleri ile dar gelirli aileler ve hiç evi olmayan asgari ücretli çalışanlar ile emeklilere özel fırsatlar sunan TOKİ açık satış ilanları ile de çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor.

    TOKİ AĞUSTOS AYI GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ

    TOKİ AĞUSTOS AYI GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ

    TOKİ AĞUSTOS AYI GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ

    KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

    Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3

    DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ

    Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet

    Satış Yönetimi: Açık Satış

    Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

    Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

    İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

    İletişim telefon: 444 86 54

    Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020

    Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

    Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük

    • Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
    (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
    aşağıda sunulmaktadır.

    TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

    Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu

    43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya

    10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya

    7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis

    1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars

    9 daire

    Samsun

    147 daire

    Ankara

    629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir

    3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat

    4 daire

    Sinop

    4 daire
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    Haberler Ekonomi Asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olmak için büyük fırsat!
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