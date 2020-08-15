Gümüş nedir?

Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram, atom numarası 47'dir. Ergime noktası 961,9 °C, kaynama sıcaklığı 1950 °C, özgül ağırlığı ise 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğe sahiptir.

Doğada Gümüşün Bulunuşu

Eski zamanlarda gümüş, yer yüzünün bir çok yerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş; saf ya da daha çok altın, civa, bakır ve diğer metallerle bileşikler halinde bulunuyordu. Günümüzde en çok rastlanan gümüş filizleri; argentit (Ag2S) (AgCl) ve gümüş klorür olmaktadır. Arsenik veya antionla karışmış sülfür filizleri de bulunmaktadır.

Gümüş Üretimi

Gümüş, çeşitli yöntemlerle cevherden ayrıştırılmaktadır. En eski yöntemlerden biri, kurşunla karıştırma yöntemidir. Bu yöntemde gümüş cevherleri veya saf olmayan gümüş ürünleri kurşun veya kurşun filizleriyle bir ocakta ergitilir ve gümüş-kurşun ayrıştıma işlemi yapılır.

Diğer yöntem ise amalgama metodudur. Çamur gibi yapılan gümüş cevherleri, civa ve tuz ile muamele edilerek element olarak gümüş elde edilir. Bu yöntemlerden başka, siyanat yöntemi gibi başka gümüş elde etme yöntemleri de geliştirilmeye devam etmiştir. Türkiye'de gümüş üretimi Kütahya iline bağlı Gümüşköy'de yapılmaktadır.