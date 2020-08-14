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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 15:19
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    • 14.08.2020 15:19
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    Son dakika: 'ndan enflasyon açıklaması

    Türkiye Cumhuriyeti beklenti anketine göre, Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, 12 ay sonrası beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.33 düzeyinden, yüzde 9.70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.38'den yüzde 8.58 düzeyine çıktı. İşte detaylar...

    Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

    () beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu () beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.22 düzeyinden, yüzde 10.82'ye yükseldi.

    TCMB anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.33 düzeyinden, yüzde 9.70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.38'den yüzde 8.58 düzeyine çıktı.

    Yıl sonu beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi.

    Gayri safi yurt içi hasıla () 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde "yüzde 1.3 küçülme" düzeyindeyken, bu anket döneminde "yüzde 1.6 küçülme" olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.7'den, bu anket döneminde yüzde 4.3 düzeyine geriledi.

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