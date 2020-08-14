



Yapılacak düzenlemelerle ilgili testlerin üye ortamında 17 Ağustos'tan itibaren başlayacağı ifade edilen duyuruda, konuyla ilgili semboller ve uygulama esaslarının bilgisi de verildi.

Buna göre esnek sözleşmelerin vade tarihi, içinde bulunulan günden 364 gün sonrasına herhangi bir tam iş günü olarak belirlenebilecek.