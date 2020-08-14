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    • 14.08.2020 21:17
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    14 Ağustos ürünleri dikkat çekiyor! 'de bu hafta şarjlı el süpürgesi sürprizi

    14 Ağustos Cuma aktüel kataloğuyla onlarca indirimli ürün dikkat çekiyor. Özellikle bugün kataloğdaki ürünler çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Ürünler arasında Chef's Granit Wok Tava, Casilda Home 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV, Fakir Şarjlı El Süpürgesi ve Blue Flamingo Desenli Gaz Lambası fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte haftanın indirimli ürünlerinin fiyatları...

    14 Ağustos BİM aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor!

    BİM 14 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı ve indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV, Free Sound Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Casilda Home 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Blue Flamingo Desenli Gaz Lambası ve Chef's Granit Wok Tava dikkat çeken seçkin ürünler arasında. İşte satışa sunulan ürünler ve çeşitli indirimler

    BİM 14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV

    • Model No DJT42
    • 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük
    • 178 Derece Geniş Görüş Açısı
    • Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)
    • Geniş Açılı Uzaktan Kumanda
    • Class A Enerji Üretimi
    • 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü
    • Ultra Dinamik Kontrast
    • USB
    • 2 x HDMI
    • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
    • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
    • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
    • ATV Analog Tuner
    • LED Teknolojisi

    Casilda Home
    3 Katlı Çamaşır Kurutmalık
    • Tekerleri sayesinde ev içerisinde istenilen yere rahatça taşınabilir

    Blue Flamingo
    Desenli Gaz Lambası
    • El yapımı üfleme cam
    • Gaz tankı hacmi 520 ml

    Chef's
    Granit Wok Tava
    • Çizilmeye ve aşınmaya karşı direnci arttırılmıştır
    • Granit efektli yanmaz yapışmaz iç ve dış kaplama

    Glass in Love
    Borosilikat Süzgeçli Demlik
    • Paslanmaz çelik süzgeç ve kapak
    • Isıya ve direkt ateşe dayanıklıdır

    Viscon Kadın Şort
    • M-L-XL-XXL beden
    • %95 viskon, %5 elastan

    Fakir
    Blender Seti Rhapsody
    • Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu
    • 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu

    Emsan
    6 Parça Kombi Saklama Seti
    • Gövdesi 304 kalite paslanmaz çelik
    • Gıda ile uyumlu kapak

    Naturalove
    Bambu Stantlı Şekerlik Tuzluk Biberlik

    Paşabahçe
    Yağlık / Sirkelik
    • 1000 cc
    Haberler Ekonomi 14 Ağustos BİM aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta şarjlı el süpürgesi sürprizi
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