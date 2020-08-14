BİM 14 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı ve indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV, Free Sound Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Casilda Home 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Blue Flamingo Desenli Gaz Lambası ve Chef's Granit Wok Tava dikkat çeken seçkin ürünler arasında. İşte satışa sunulan ürünler ve çeşitli indirimler
BİM 14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV
• Model No DJT42
• 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük
• 178 Derece Geniş Görüş Açısı
• Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)
• Geniş Açılı Uzaktan Kumanda
• Class A Enerji Üretimi
• 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü
• Ultra Dinamik Kontrast
• USB
• 2 x HDMI
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• LED Teknolojisi
Casilda Home
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık
• Tekerleri sayesinde ev içerisinde istenilen yere rahatça taşınabilir
Blue Flamingo
Desenli Gaz Lambası
• El yapımı üfleme cam
• Gaz tankı hacmi 520 ml
Chef's
Granit Wok Tava
• Çizilmeye ve aşınmaya karşı direnci arttırılmıştır
• Granit efektli yanmaz yapışmaz iç ve dış kaplama
Glass in Love
Borosilikat Süzgeçli Demlik
• Paslanmaz çelik süzgeç ve kapak
• Isıya ve direkt ateşe dayanıklıdır
Viscon Kadın Şort
• M-L-XL-XXL beden
• %95 viskon, %5 elastan
Fakir
Blender Seti Rhapsody
• Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu
• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu
Emsan
6 Parça Kombi Saklama Seti
• Gövdesi 304 kalite paslanmaz çelik
• Gıda ile uyumlu kapak
Naturalove
Bambu Stantlı Şekerlik Tuzluk Biberlik
Paşabahçe
Yağlık / Sirkelik
• 1000 cc