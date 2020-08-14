Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu piyasaların kapanış gününde merak konusu oldu. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?