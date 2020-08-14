ŞOK 15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu ile hangi ürünlerin raflarda yer alacağı insanlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. ŞOK'ta yarından itibaren Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Everest Klavye Mouse Set, Everest 7" Tablet ve Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası dikkatleri şimdiden üzerine çekti. İşte o kataloğ ve fiyat listesi

ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

32 Gb Metal Kasa Usb Bellek

• USb 2.0