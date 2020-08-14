ŞOK 15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu ile hangi ürünlerin raflarda yer alacağı insanlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. ŞOK'ta yarından itibaren Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Everest Klavye Mouse Set, Everest 7" Tablet ve Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası dikkatleri şimdiden üzerine çekti. İşte o kataloğ ve fiyat listesi
ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
• USb 2.0
Çocuk 3'lü Patik Çorap
• 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
• Pamuklu
Kız Çocuk Elbise
• 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
• %95 Pamuk %5 Likra
Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
• 50 m
Klavye Mouse Set
• 106 Tuş
• 150 cm kablo uzunluğu
• 800 dpi mouse
10.000 mAH Powerbank
• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım
Everest 7'' Tablet
• Android 9.0
• 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
• 1 gb Ram
• Wifi
• Bleutooth 4.0
• Çift Kamera
• Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
• 7 inç 1024x600 Ips Ekran
• 2100 mAH