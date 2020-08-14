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    • 14.08.2020 21:47
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    15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları! İşte ŞOK'ta hafta sonu ürünleri

    15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları insanların ilgisini çekiyor. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Everest 7" Tablet, Everest Klavye Mouse Set, Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Philips 10.000 mAH Powerbank, S-link 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek ve Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu ürünleri fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, ŞOK 15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğunda neler var? İşte haftanın fırsatları

    ŞOK 15 Ağustos aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları!

    ŞOK 15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu ile hangi ürünlerin raflarda yer alacağı insanlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. ŞOK'ta yarından itibaren Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, Asonic Kablosuz Mouse, Everest Klavye Mouse Set, Everest 7" Tablet ve Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası dikkatleri şimdiden üzerine çekti. İşte o kataloğ ve fiyat listesi

    ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
    • USb 2.0

    Çocuk 3'lü Patik Çorap
    • 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
    • Pamuklu

    Kız Çocuk Elbise
    • 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
    • %95 Pamuk %5 Likra

    Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
    • 50 m

    Klavye Mouse Set

    • 106 Tuş
    • 150 cm kablo uzunluğu
    • 800 dpi mouse

    10.000 mAH Powerbank
    • Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
    • Akıllı Şarj Desteği
    • İnce tasarım

    Everest 7'' Tablet

    • Android 9.0
    • 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
    • 1 gb Ram
    • Wifi
    • Bleutooth 4.0
    • Çift Kamera
    • Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
    • 7 inç 1024x600 Ips Ekran
    • 2100 mAH
    Haberler Ekonomi ŞOK 15 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları! İşte ŞOK'ta hafta sonu ürünleri
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