OGM 700 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? OGM kura çekim tarihi...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alımı başvurular 4-10 Ağustos tarihleri arasında alındı. Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 700 işçi alımı başvurularının ardından kura heyecanı devam ediyor. Peki, OGM 700 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte OGM kura çekim tarihine dair detaylar...
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
OGM nihai liste sonucuna göre kura çekiminin Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor. OGM tarafından kura çekimi tarihi henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?
Kura çekimi sonucunın ardından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.
Sınav tarihleri de ilerleyen zamanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden duyurulacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.
Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.