



Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ Kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten, Arslan, "KOBİ'lerin başarı ve istikrarını; girişimciliğin teşviki, inovasyonun gelişimi ve sosyal dengenin sürekliliği için oldukça önemli buluyoruz. Bu sebeple de kamu bankaları olarak, reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek bankacılık sektörüne öncülük ediyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek üzere, ihracata ve istihdama yönelik verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumları olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ ESNAFA SADECE MADDİ DESTEK DEĞİL, MORAL VE GÜVENCE DE VERDİK"

Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara finansal desteğini sürdüreceğini, ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için küçük işletmelerin maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmalara devam edeceğini aktardı.

Esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdiklerini kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22'sinden esnaf ve sanatkârlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz."

Arslan, bireysel müşterilerine destekte, hız kesmediklerini vurguladı.

Pandemi esnasında edindikleri deneyimi normalleşme adımlarıyla birlikte daha da ileriye taşıdıklarını belirten Arslan, "Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi ile 55 bin müşterimize 12,9 milyar TL kredi kullandırdık. Birlikte el ele vererek, konut satışında tarihin en yüksek haziran ayı rakamlarına ulaştık. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımız ile de taşıt almak isteyen ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca, devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destek ile piyasadaki canlılığın yılın ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.