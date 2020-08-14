Piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip edenler piyasaların kapanış gününde güncel fiyatları merak ediyor. Ons gümüş haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Bu kapsamda özellikle cuma günü kapanış saatlerinden itibaren "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 14 Ağustos gram gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL) 6,37
GÜMÜŞ SATIŞ(TL) 6,38
ALTIN 1,950 DOLARDA, BRENT 45 DOLARDA
Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla 1,950 dolara yükselen altın bu düzeyde, Brent petrolün varil fiyatı da 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 45.87 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.19 düşüşle 42.55 dolar,
- altın yüzde 0.35 düşüşle 1,946.82 dolar,
- gümüş yüzde 2.60 düşüşle 26.77 dolar,
- bakır yüzde 2.56 düşüşle 6,270.00 dolar,
- platin yüzde 0.34 artışla 963.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 2,160.71 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,203 liraya yükseldi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|456,60
|456,80
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.009,00
|3.030,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,50
|420,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.941,00
|2.961,00
|2.973,00
|2.993,00
|Yarım Ziynet
|1.470,00
|1.480,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|735,00
|740,00
|743,00
|748,00