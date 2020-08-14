Piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip edenler piyasaların kapanış gününde güncel fiyatları merak ediyor. Ons gümüş haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Bu kapsamda özellikle cuma günü kapanış saatlerinden itibaren "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 14 Ağustos gram gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL) 6,37

GÜMÜŞ SATIŞ(TL) 6,38