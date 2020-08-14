14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller ayın ortalarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

14 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

14 Ağustos 2020 itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Karabük, Aksaray, Zonguldak, Konya, Manisa, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Tekirdağ, İstanbul, Tokat, Çanakkale, Denizli, Samsun, Adana, Bursa, İzmir, Muş, Antalya, Balıkesir, Giresun, Bolu, Muğla, Afyonkarahisar, Ordu, Uşak, Diyarbakır, Bilecik, Mersin, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Bayburt, Trabzon.