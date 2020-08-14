YÜZDE 66 ARTTI

Bu yıl taban promosyon tutarları yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı.