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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 Gazete
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    ye müjde! En az 625 lira ödemesi...

    Hem 3 yıllık taahhüdü dolanlara hem yeni lere ödemeleri sürüyor. Emeklilere maaşa göre en az 625 ya da 750 TL ödenirken, tutarlarda yeni artış beklentisi var.

    Emekliye en az 625 lira promosyon

    Tüm emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelire kavuştu. emeklilere maaşının yatırıldığı bankaların promosyon verilmesine yönelik uygulama 2017'de başlarken, ödemeler sürüyor.

    3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya aynı ya da istediği bankaya başvurusunu yapıp yeni promosyonunu alabiliyor.

    Emekli aylığı bağlananlar da hemen 3 yıllık taahhüt verip promosyonu cebine koyuyor.

    YÜZDE 66 ARTTI
    Bu yıl taban promosyon tutarları yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı.

    Bazı bankalar tutarı düzenlediği kampanyalarla artırıyor. Bazıları şartsız bin liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.

    Emekliler, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı.

    Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
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