KÜÇÜK HİSSELER ÖNDE

Borsa tarihinde 'çılgınlık' olarak nitelenebilecek pek çok dönem var. Ancak, belki de ilk defa sektörler arasında bu kadar ayrışma yaşandı. Bankacılık başta olmak üzere pek çok hisse yerinde sayarken, adı sanı duyulmamış, sermayesi küçük şirketlerin, hisse senetlerinin fiyatı uçtu. Bu durum bize, hisse senetlerinin değerinin ne olabileceğine dair hiçbir fikri olmayanların, bu piyasalarda yatırımcı olmaya çalıştığını gösteriyor. Piyasada bir işlem gerçekleşiyorsa bir alıcı ve bir satıcı vardır. Yatırımcı sadece kendi yaptığı işlemi görür, bilir. Karşıdaki yatırımcının alma veya satma motivasyonunu bilmez.

TAVSİYE İLE OLMAZ

Küresel dünyada, karşınızdaki milyarlarca dolarlık portföyleri yönetenler olabilir. Uluslararası fon yöneticileri her türlü bilgi ve analiz yeteneğine birinci elden sahip iken, yapay zekalarla, algoritmalarla işlem yapıyorken, bunların karşısında medyaya yansıyan haberlerle piyasalara yatırım yapmak, artık modası geçmiş bir yaklaşımdır.

EV ARABA SATMAYIN

Aslına bakılırsa hiç kimse piyasanın ne yöne gideceğini bilmez, bilemez. Ancak olasılıklar üzerinden risk alınır. Zaten piyasa riskli iken, bir de yatırımcıların elindeki paranın tamamını borsaya yatırmak, evini-arabasını satarak borsaya gelmek gibi risk alması, iyi zamanları bekleyememesine, elindeki varlıkları zararına satmasına neden olur. Ondan sonra da 'Ben sattım borsa çıktı' sözleri dolaşır ortalıkta...