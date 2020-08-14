"FAİZLERDEKİ POZİTİF REEL GETİRİ DOLARIN KÖPÜĞÜNÜ ALABİLİR"

Dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda negatif bir hava olduğunu bildiren Gürbüz, "Buna bağlı olarak açıkçası TL'de olumsuz etkilendi. Artış üzerindeki faizin tekrar pozitif reel getiriye işaret etmesi dolar kurundaki köpüğü alabilir" dedi.