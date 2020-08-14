İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağına düşmeyin

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Şikayet platformlarında bir araya gelen mağdurlar konuyu tüketicilerin şikayetlerinin daha hızlı çözülebilmesi için bakanlık tarafından hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletirken savcılığı da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

KARGO OYALAMASI

Öte yandan dolandırıcı ya da dolandırıcıların expressteknoloji.com üzerinden sipariş veren vatandaşlara da aynı yöntemi uyguladığı ortaya çıktı.

Para ödemelerinde havale dışında ödeme seçeneği sunmayan sahtekarlar, teslimatın ne zaman yapılacağına yönelik kendilerine yapılan dönüşlerde ise ortalama 4-5 günlük kargo oyalaması yaptığı sonrasında ise iletişimi tamamen keserek ortadan kayboldukları öğrenildi.