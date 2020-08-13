İki ödeme sonucunda aylık 2135 lira ödeme almak mümkün

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu pek çok Avrupa ülkenin ilerisindedir. Bu bağlamda SGK (SSK) çoğu kişinin halen haberi olmadığı oldukça fazla ödeme yapılmaktadır. 65 yaş aylığı, yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır. Emekli olmayan vatandaş için maddi sıkıntılar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
YAŞLILIK AYLIĞININ YANI SIRA EVDE BAKIM DESTEĞİ ÖDEMESİ DE VAR!
Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.
Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.
65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
65 yaş aylığı başvurusu kişilerin ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklar üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sahipleri üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracat ederler.
Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.Başvuru sırasında gerekli vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme aracılığıyla verilen belge ile ispat edilmelidir. İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR? NEREDEN ALINIR?
65 yaş aylığına dair ödeme yapılacak miktar her sene belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2019 yılında aylık 637 TL olarak verilen 65 yaş aylığı, 2020 yılındaki enflasyon oranında zamlanmıştır. Buna göre 2020 yılı içinde 65 yaş aylığı 673 TL olarak güncellenmiştir.
65 yaş aylığına ilişkin ilk ödeme kişilerin ikamet adresinin bağlı olduğu Ziraat Bankası şubelerine yatırılır. Bağlı bulunulan ikamet adresinin yakınında Ziraat Bankası şubesi olmaması durumunda ise maaş PTT şubesinden alınabilir.