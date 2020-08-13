Kamu ile özel sektör arasında 155 milyar dolarlık imza

Türkiye'de bu modelin uygulanmaya başlandığı 1986'dan geçen yılın sonuna kadar toplam yatırım tutarı 78,3 milyar dolar olan 249 kamu-özel iş birliği projesi uygulamaya konuldu. Bu projelerin toplam sözleşme değeri (yatırım tutarı ve kamuya ödenecek miktar) 155,8 milyar dolar oldu.

Sözleşmesi imzalanan 249 projenin sözleşme değerleri içinde 73 milyar 73 milyon dolarla en büyük payı havaalanı projeleri aldı. Bunu 37,1 milyar dolarla enerji ve 24,3 milyar dolarla kara yolu projeleri izledi.

Şehir hastaneleri nedeniyle sağlık tesisi projelerinin sözleşme değeri de 11,5 milyar dolarla öne çıktı. Liman yatırımları 4,8 milyar dolar, yat limanı ve turizm tesisleri de 2,1 milyar dolarlık sözleşme değerleriyle dikkati çekti.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle demir yolu, kültür tesisi, gümrük tesisi, endüstriyel tesis, madencilik ve katı atık yatırımları da gerçekleştirildi.