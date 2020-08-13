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    • Ekonomi
    • 13.08.2020 11:09
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    • 13.08.2020 11:19
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    : açıkladı: ile arasında kritik imza

    haberi... : " ile arasında k ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

    Türkiye ile Libya arasında kritik imza

    Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenleyen , "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

    Pekcan, "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak. İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

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