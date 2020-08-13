MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 123,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18,8 artarak haziran ayında 147'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 143,8 olan ihracat miktar endeksi de yüzde 0,7 artarak bu yılın haziran ayında 144,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 113,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,6 artarak haziranda 121,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziran ayında 115,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak bu yılın haziran ayında 122,3'e yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2019'da 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan artarak, bu yıl haziran ayında 109,9 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puan artarak 110,8 oldu.