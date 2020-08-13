İkinci el araba fiyatları üzerindeki yükseliş ile ilgili olarak yetkililer; denetimsiz şekilde internet ortamında yapılan satışları ve bu konudaki fırsatçılıkları da işaret ediyordu.

Bu nedenle düzenleme sonrasında 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Düzenlemeye göre araçların satılması, satışından vazgeçilmesi ya da teslim süresinin bitmesi durumunda ilanların üç gün içerisinde yayından kaldırılması bekleniyor.

Ayrıca ikinci el araç satışında yeni düzenleme 2020 ile internet ortamındaki satış konusunda öncelikle yetki belgesi kontrolü yapılacağı ve yetki belgesi olmayan işletmeler için internet ortamında mağaza açılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması bekleniyor.