Sosyal yardımlaşma para yardımı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de
2020 Yılında Yapılan Para Yardımları
Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Hak sahibi kişilere yapılan desteklerde verilen paralar aşağıdaki türlere göre değişmektedir.
-Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.
-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir.
-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.
-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.
-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.
-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.
-Koşullu eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklara ise aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası verilmektedir.
-Yeni doğum yapan annelere bir kere olmak üzere emzirme yardımı olarak 149 TL destek sağlanmaktadır.
-Fakirlik maaşı olarak ihtiyaç sahiplerine 643 TL yardım yapılmaktadır.
Yukarıdaki yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin başvurularının ardından durumları incelenir ve ekonomik durumları şartlara uygun olanlara yardımlar verilir.
Bu Yılda Yapılan Sosyal Yardımlar
Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:
-Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,
-Sosyal destek yardımları,
-Eğitim destekleri,
-Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,
-Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,
-Afet yardımları,
-Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,
-Projelere destek yardımlarıdır.
Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.