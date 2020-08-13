Çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? 13 Ağustos anlık altın fiyatları kaç TL?

Çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü. İşte 13 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|454,80
|455,00
|456,60
|456,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.997,00
|3.018,00
|3.009,00
|3.030,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|415,00
|419,00
|416,50
|420,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.929,00
|2.949,00
|2.941,00
|2.961,00
|Yarım Ziynet
|1.464,00
|1.474,00
|1.470,00
|1.480,00
|Çeyrek Ziynet
|732,00
|737,00
|735,00
|740,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin lira, en yüksek 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 998 milyon 505 bin 369,14 lira, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 4 milyon 652 bin 897,01 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.946,92 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.946,92 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3095 lira, satışta 7,3388 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2814 lira, satışta 7,3105 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 106,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 azalışla 45,49 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞTE
ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten, altın da yüzde 1.0'den çok yükseldi. Küresel ekonomiye ilişkin olumlu gelişmeler ve verilerle hafif yükselen petrol fiyatları da 42 - 45 dolar bandında yatay hareket ediyor.
Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.02 artışla 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 42.67 dolar,
- altın yüzde 1.24 artışla 1,940.73 dolar,
- gümüş yüzde 4.64 artışla 26.71 dolar,
- bakır yüzde 0.47 artışla 6,435.00 dolar,
- platin yüzde 2.98 artışla 960.85 dolar,
- paladyum yüzde 2.51 artışla 2,194.05 dolar düzeyindeydi.