Çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? 13 Ağustos anlık altın fiyatları kaç TL?

Çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü. İşte 13 Ağustos anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?