A101 13 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! A101'de haftanın fırsatları nelerdir?

A101 13 Ağustos Perşembe aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünler merak konusu oldu. A101'de bu hafta HI-Level 49 Full HD Android Smart LED TV, Samsung 40" Full HD TV, Piranha Bluetooh Klavye, Pirahna Bluetooth Selfie Çubuk, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık ve GoSmart 10.000 mAh Powerbank fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ürünleri öğrenip fırsatları kaçırmak istemeyenler bu bağlamda A101 13 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerini merak ediyor.

A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık