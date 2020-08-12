Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş.

İKİNCİ ÇEYREK POZİTİF OLACAK

Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

"7 YILDIR BATTIK BİTTİK LOBİSİ AYNI KİŞİLER."

Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler.

Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz.

"TÜRKİYE EKONOMİK DURUMU OLMAYANLARA DA YARDIMCI OLDU"

ABD'de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarla etkisini konuştuk. Washington'da tanesi 2 dolardan maske alıyorlardı. Paranız var paranız olsa da etki etmiyor. Sağlık sistemi. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Ama Türkiye ekonomik durumu olmayanlara da yardımcı oldu.

Türkiye'de Sağlık Bakanımızla konuştuk. Sağlık çalışanlarımıza neler yapabiliriz…



Pandemi sürecinde hastaneler olağanüstü… Sadece o değil. O kadar muazzam projelere onay verildi ki. Ben inanılmaz gurur duydum. Harika geçti.

Bakan Bey dedi ki biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık, dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor. Bakan Bey dedi ki "Biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık" dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor.



Salgının etkisi var, bu maliyetler var. Türkiye direnç içindeyse kriz beklentilerine girmek yanlıştır…Birçok ülke bütçe açığında yüzde 10-25'leri konuşuyor. Gelirler sıfır. Buna rağmen yüzde 5 ve 6'ları konuşuyoruz biz. Boşluk düzeyi örnekleri vereyim. İngiltere, Japonya, Avrupa'da birçok ülke borç rasyosu bizde yüzde 30'lar bu saydıklarımda yüzde 100'ler…Gezi'den beri battık bittik lobisi 2013'te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF'ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu'da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık.

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