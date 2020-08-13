BİM 14 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV, Free Sound Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Casilda Home 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Blue Flamingo Desenli Gaz Lambası ve Chef's Granit Wok Tava dikkat çeken seçkin ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 14 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri

BİM 14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV

• Model No DJT42

• 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük

• 178 Derece Geniş Görüş Açısı

• Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)

• Geniş Açılı Uzaktan Kumanda

• Class A Enerji Üretimi

• 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü

• Ultra Dinamik Kontrast

• USB

• 2 x HDMI

• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun

• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı

• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme

• ATV Analog Tuner

• LED Teknolojisi