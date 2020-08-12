Milyonlarca vatandaş bekliyor! KYK borcu son dakika ertelendi mi? KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi?





KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?



Öğrencilerin, borçlarını kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak.

KYK BORCU YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR Mİ?



Evet borçlar yapılandırılabiliyor. Başvurular Vergi Dairesi'nden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib. gov.tr' internet adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM VAR MI? ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZ AFFI VAR MI?



Evet, borçların erken ödenmesi halinde indirim yapılıyor ama sadece kredi borcunun tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde indirim uygulanıyor. İndirim anaparaya değil, anaparaya eklenen enflasyon farkından doğan borca uygulanıyor. Ödeme başlangıç tarihinden önce borcu ilk yıl öderseniz yüzde 30; 2'nci yıl öderseniz yüzde 20 erken ödeme indirimi uygulanıyor.