Anne kart nedir, başvuru nasıl yapılır? İBB anne kart nerelerde kullanılır?

Küçük çocuğu olan annelere ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sunduğu anne kart gündemde en çok araştırılan konulardan biri. Anne kart sahibi olabilmek için bazı şartlara sahip olunmak gerekiyor. Peki İBB anne kart başvurusu nereden ve nasıl yapılır, bu kart nerelerde geçiyor? İşte tüm merak edilenler…
ANNE KART KİMLERİ KAPSIYOR?
Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonlarında, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi.
İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.
ANNE ULAŞIM KARTI NEREDEN ALINIR?
4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, çocukluk anne ücretsiz akbilini alabilecekler.
Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.
ANNE ULAŞIM KARTI ONLİNE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Online yapılan başvurularda (https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz#ucretsiz-kart) kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.