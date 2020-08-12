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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 17:26
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    • 12.08.2020 17:26
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    Son dakika: 'den 8 ülkeye !

    Son dakika herleri... AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye sağlanması için mutabakat muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı.

    AB'den 8 ülkeye mali destek!

    Avrupa Birliği (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 ülkeye toplam 2 milyar 650 milyon avroluk makro finansal destek verecek.

    Arnavutluk'a 180 milyon avro, 'a 150 milyon avro, 'e 700 milyon avro, 'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro ve 'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, ve Tunus'la da benzer mutabakat muhtıraları müzakerelerinin sürdüğü belirtildi.

    AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

    AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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