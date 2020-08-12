Altının ons fiyatı ise, dün Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle düşüşünü hızlandırarak günü yüzde 5,72 kayıpla 1.911 dolardan tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında gerilemeye devam ederek 1.880 dolara indi.

Yurt içinde, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,21 artışla 1.110,05 puandan tamamladı. Bankacılık sektörünün günlük değer kazancı ise yüzde 6,48 oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Aktif Rasyosu'nda yaptığı değişikliklerin ardından banka hisselerindeki yükselişin devam ettiğine dikkati çekerek, bankacılık endeksindeki yüzde 6,48'lik yükselişin, 9 Nisan'dan bu yana en hızlı günlük artışa işaret ettiğini söyledi.