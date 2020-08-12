Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya başlayınca kaçış hızlandı. Ons altın tarihi zirvesini yaşadığı 7 Ağustos'ta değeri 2075 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise (12/08/2020) ons altın 1863 dolara kadar geriledi. Sadece 3 işlem gününde ons altın 212 dolar değer kaybetti.