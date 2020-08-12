Kripto para piyasasında gevşeme! En büyük 100'ün...

Kripto para piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının etkisiyle, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 88'i gerilerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Yükselen birimler arasında en üst sıralarda bulunanlar, 27. sıradaki Maker yüzde 15.21, 28. sıradaki Compound yüzde 29.90 ve 29. sıradaki Aave yüzde 12.28 artışlarla dikkat çekti. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolardan da çok artışla 97.84 milyar dolardan, 107.97 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.32 düşüşle 11,337.14 dolara ve piyasa hacmi de 218.41 milyar dolardan 209.26 milyar dolara geriledi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.

Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Salı günü 362.82 milyar dolara çekildikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 17 milyar dolarlık düşüşle 345.51 milyar dolara düştü. Toplam 6,422 kripto para biriminin işlem gördüğü 25,707 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 107.97 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.