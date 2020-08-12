Kuralar ve başvurular için öncelikli olanlar şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza belli bir kontenjan ayrılıyor. Bunun yanı sıra emeklililer için de özellikle kontenjan ayrılıyor.

10 BİN KONUT

İstanbul'da 10 bin yeni konut planlayan TOKİ'nin Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir'deki konutları için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilmişti. Mart ayında ise Hoşdere ihalesi 353 konutluk inşaat için yapılmıştı.