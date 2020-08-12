Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar özellikle son haftalara bakıldığında altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 442 bin 500 lira, en yüksek 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı. İşte 12 Ağustos anlık fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?