Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar özellikle son haftalara bakıldığında altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 442 bin 500 lira, en yüksek 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı. İşte 12 Ağustos anlık fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|452,70
|452,90
|454,80
|455,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.985,00
|3.006,00
|2.997,00
|3.018,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|413,00
|417,00
|415,00
|419,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.917,00
|2.937,00
|2.929,00
|2.949,00
|Yarım Ziynet
|1.458,00
|1.468,00
|1.464,00
|1.474,00
|Çeyrek Ziynet
|729,00
|734,00
|732,00
|737,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 50 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 50 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 500 lira, en yüksek 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 403 milyon 894 bin 308,96 lira, işlem miktarı ise 7.614,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 453 milyon 452 bin 898,91 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil ettiğini açıklamasıyla sert düşerek, 1,863 dolar düzeyine kadar indikten sonra, buradan toparlanarak 1,930 doların üzerine döndü. Petrol fiyatlarında ise, aşı umuduyla yön yukarıya döndü ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 45 doların üzerine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.41 artışla 45.17 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.73 artışla 42.36 dolar,
- altın yüzde 0.79 artışla 1,934.34 dolar,
- gümüş yüzde 2.71 artışla 25.41 dolar,
- bakır yüzde 0.06 artışla 6,405.00 dolar,
- platin yüzde 1.03 düşüşle 926.36 dolar,
- paladyum yüzde 1.78 artışla 2,135.48 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.941,79 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.941,79 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,02 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2814 lira, satışta 7,3105 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2432 lira, satışta 7,2722 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,81'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1791, sterlin/dolar paritesi 1,3040, dolar/yen paritesi de 106,95 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,67 artışla 45,57 dolardan işlem görüyor.