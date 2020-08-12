Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bazı okullardaki çeşitli kadrolara İŞKUR TYP kapsamında personel alımı yapılıyor. İŞKUR TYP iş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi ise alımların hangi illere yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik alanında yapılacak personel alımı için son gün yaklaştı. İşte detaylar
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar başvurularını 14 Ağustos 2020 tarihine kadar yapabilecekler.
HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?
Alım yapılacak iller arasında Antalya, Elazığ, Bitlis, Düzce, Sinop, Aydin, Sakarya, Çankırı, Afyonkarahisar, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Çanakkale, Bayburt, Çorum yer alıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
Haftalık Çalışma Saatleri
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.