"AŞI AÇIKLAMALARI UMUT VERECEKTİR"

Piyasalarda gündemin aşı olacağını ifade eden Barışık, "Özellikle devlet başkanlarının çıkıp açıklama yapması, dün Rusya ve ABD tarafından yapılan açıklamalar umut verecektir. Özellikle çok geride kalmış olan, bankacılık sektörü, havacılık sektörü olmak üzeri bu iki sektör pozitif etkilenecektir diye düşünüyoruz" dedi.