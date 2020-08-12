Euro ve dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu. İşte 12 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 50 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 50 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 500 lira, en yüksek 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 403 milyon 894 bin 308,96 lira, işlem miktarı ise 7.614,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 453 milyon 452 bin 898,91 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, dünkü yükselişin ardından yeni güne karışık başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 370,70 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 12.911 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.283 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.025 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 20.211 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 6.169 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1,1738 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilime karşılık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ile İngiltere'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4, yıllık bazda 21,7 daralırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 9,3 arttı.
Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ
Asya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle karışık bir seyir izledi.
ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı Asya piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor.
Pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı ise dünkü sert düşüşün ardından bugün 1.863 dolara kadar inse de bu seviyede güçlenen alımlarla tekrar 1.920 dolar seviyesine çıktı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.844 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.319 puana geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.367 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 25.136 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.432 puanda bulunuyor.