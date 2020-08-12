Euro ve dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu. İşte 12 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?