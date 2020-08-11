Turkcell, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla geçen yılın Aralık ayında mutabakatını duyurduğu Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi paketini imzaladı. Kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Büyüyen abone bazımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz. Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanması iş modelimizin temel prensiplerinden" diye konuştu.