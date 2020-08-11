Covid-19 salgını nedeniyle Rusya ile Mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı. Moskova ve Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar Antalya ve Bodrum'a turist taşıdı. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Turistler, Türkiye'nin virüsle mücadele sürecini iyi yönettiğini ve uçuşların başlamasından çok memnun olduklarını söyledi.
İlk 1 saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Antalya'ya dün, 23 bin Rus ile birlikte, 12 ülkeden 35 bin turist geldi
Ruslar uçaktan iner inmez soluğu havuz ve sahilde aldı.
Rus turistler, "Türkiye'yi çok özledik. En güvenli tatil burada" dedi.