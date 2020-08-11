Covid-19 salgını nedeniyle Rusya ile Mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı. Moskova ve Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar Antalya ve Bodrum'a turist taşıdı. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Turistler, Türkiye'nin virüsle mücadele sürecini iyi yönettiğini ve uçuşların başlamasından çok memnun olduklarını söyledi.