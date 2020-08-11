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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’dan uçuşlar başladı! 'ya yağdı...

    ’dan , Dalaman ve ’ya uçuşlar dün yeniden başladı, turis akınıyla turizmci moral buldu... İlk 1 saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Antalya'ya dün, 23 bin Rus ile birlikte, 12 ülkeden 35 bin geldi

    Antalya’ya 1 günde 35 bin turist

    Covid-19 salgını nedeniyle Rusya ile Mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı. Moskova ve Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar Antalya ve Bodrum'a turist taşıdı. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Turistler, Türkiye'nin virüsle mücadele sürecini iyi yönettiğini ve uçuşların başlamasından çok memnun olduklarını söyledi.

    İlk 1 saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Antalya'ya dün, 23 bin Rus ile birlikte, 12 ülkeden 35 bin turist geldi

    Ruslar uçaktan iner inmez soluğu havuz ve sahilde aldı.

    Rus turistler, "Türkiye'yi çok özledik. En güvenli tatil burada" dedi.
    Haberler Ekonomi Rusya’dan uçuşlar başladı! Antalya'ya turist yağdı...
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