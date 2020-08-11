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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 23:43
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    • 11.08.2020 23:45
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    sı günü düşüşle kapattı

    sı, günü düşüşle tamamladı. Amerikan borsasındaki negatif seyirde salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

    ABD borsası günü kötü kapattı

    Kapanışta endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 27.686,91 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 3.333,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 azalışla 10.782,82 puana düştü.

    Amerikan sındaki negatif seyirde, teknoloji lerindeki satışlar ve yeni tip (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

    Teşvik paketine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar ile teşvik paketine ilişkin görüşmelerin çıkmazda olduğunu ifade etti.

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