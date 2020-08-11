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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 23:28
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    • 11.08.2020 23:28
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    'de bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler

    ’de ’nde bulunan bir bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.

    Dalgınlığına geldi! 23 bin TL'ye mal oldu!

    'de bir bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.

    Kayseri'de 'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi.

    Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.

    Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

    Haberler Ekonomi Kayseri'de döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler
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