Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, "En çok etkilenenler istihdam piyasasındaki gençler, 24 yaş ve altındakiler, ya da bu yaşın üzerindeki daha az beceri gerektiren, daha rutin işlerde çalışanlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de karantinadan kademeli çıkış planı kapsamında hükümet tarafından bu ayın başında itibaren kişi başı 10 sterline kadar indirimli yemek kampanyası başlatılmıştı.

İngiltere'de bu program kapsamında vatandaşlar pazartesi, salı ve çarşamba günleri restoran ve kafelerde indirimli yemek yerken, bu indirim oranı hükümet tarafından restoranlara ödeniyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeme içme ve hizmet sektörünün desteklenmesi için uygulan program kapsamında sadece bir haftada 11 milyon kez yemek yendiğini bildirmişti.