Zorunlu trafik sigortası nedir? Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmak mecburidir ve devlet tarafından denetime tabi olan bir konudur. Kasko yaptırmak gibi isteğe bağlı bir durum değildir. Bu bağlamda Corona virüs nedeniyle trafik sigortasında bazı şirketler iyi sürücülere büyük indirimler yapmaya başladı. İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira rakam ödüyor.
TAKSİT SAYISI ARTIRILDI
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.
ŞİRKETLER İNDİRİME GİTMEYE BAŞLADI
Pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi. Hal böyle olunca trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Açıklanan karlarla beraber trafik sigortası ve kaskoda birçok şirket indirime gitmeye başladı." dedi.
YARI YARIYA AZALDI
İyi sürücü ile kötü sürücü arasında farkın giderek açıldığını söyleyen Bağcı, " İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira gibi bir rakam ödemeye başladılar. Bu sürecin bu şekilde birkaç ay daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. " dedi.
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?
Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. Bu durum ise çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Trafik sigortasını yapan kişi kendi masraflarını karşılayamamaktadır. Araçları için zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Yapılan denetimlerde trafik sigortası olmayan araçlar bir ceza yaptırımı ile karşılaşırlar. Trafik sigortasının süresi dolan veya yaptırmayan araçlar trafikten men edilerek, bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Sonrasında ise trafik sigortası yapılana kadar araçlar bekletilir.
Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek olan zarar karşılama tutarları, ödenen prim ile alakalıdır ve içeriğine göre belirli üst limitlere sahiptir. Bu limitler oluşan olay ve duruma göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir can kaybı durumunda tazminat için ödenecek tutar ile yaralanmayla biten bir kaza sonucunda hastane masrafları için ödenecek tutar farklı olacaktır. Benzer şekilde, araçlarda oluşan maddi hasarlara karşılık ödenecek tutar farklılık gösterebilmektedir. Bu ödenecek tutarlar genel itibari ile her sene değişmektedir ve buna istinaden senelik ödenecek primlere bu durum yansıtılmaktadır.